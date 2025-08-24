بداية العام الدراسي الجديد تجمع طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتظام طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس المملكة إيذانًا ببدء عام دراسي جديد

انتظم اليوم طلاب وطالبات التعليم العام في (11) منطقة تعليمية ومحافظة الأحساء في مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 1447هـ. ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف في الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة سينضمون هذا العام لمختلف مراحل التعليم في 32 ألف مدرسة منتشرة في جميع مناطق المملكة. يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، بالإضافة إلى انضمام أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني.

شهدت مدارس البنين والبنات تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى توزيع الكتب الدراسية. وفي منطقة الرياض، انتظم أكثر من مليوني و840 ألف طالب وطالبة في 6,873 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

تشير الإحصائيات إلى أنه تم استقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في تعليم المنطقة الشرقية، وأكثر من 320 ألف طالب وطالبة في تعليم القصيم، وذلك في 2,103 مدرسة للبنين والبنات.

في تعليم تبوك، انتظم أكثر من 211,372 طالبًا وطالبة في 1,209 مدارس، بينما استقبلت تعليم الحدود الشمالية أكثر من 100,500 طالب وطالبة في 426 مدرسة. وفي تعليم حائل، انتظم أكثر من 180 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1,300 مدرسة.

تهيأت الإدارة العامة للتعليم بالجوف لانطلاقة تعليم 168,494 طالبًا وطالبة عبر 937 مدرسة، بينما يوزع تعليم منطقة جازان 351,535 طالبًا وطالبة عبر 2,556 مدرسة. وفي تعليم الباحة، يتجاوز عدد الطلاب والطالبات الـ80 ألف في 760 مدرسة.

نظرًا للحالة المطرية في منطقة عسير ونجران، تم تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد لأكثر من 525,595 طالبًا وطالبة في عسير و 183,302 طالب وطالبة في نجران.