لماذا يتوقع مؤسس BitMEX ارتفاع سعر الإيثيريوم إلى مستوى 20,000 دولار؟

بعد تسجيل الايثيريوم أعلى سعر تاريخي جديد عند 4789 دولار يوم الجمعة، يرى “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لمنصة “BitMEX”، أن ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة لم تبلغ ذروتها بعد.

بل رفع توقعاته مجددا مشيرا إلى أن سعر الايثيريوم قد يقفز إلى 10,000 أو حتى 20,000 دولار مع نهاية الدورة الحالية.

جاءت تصريحات “هايز” في بودكاست “Crypto Banter” الذي يقدمه “ران نوينر”، حيث أوضح أن توقعاته مبنية على عوامل عدة، أبرزها:

الطباعة النقدية في عهد ترامب: يتوقع “هايز” أن تشهد فترة رئاسة “دونالد ترامب” برنامج ضخم للتيسير الكمي، مما يعني تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق ودعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

تجاوز القمم التاريخية: يرى أن اختراق الايثيريوم لمستوياته السابقة سينشئ “فجوة صعودية” تسهّل على شركات إدارة الأصول الرقمية جمع الأموال وضخها في السوق.

التدفقات المؤسساتية: أشار إلى دور صناديق ETF الايثيريوم التي سجلت تدفقات قياسية في يوليو، وأصبحت تستحوذ على أكثر من 5% من إجمالي عرض ETH.

استثمارات الشركات: لفت “هايز” الانتباه إلى أن شركات مثل “BitMine Immersion Technologies” وSharpLink” Gaming”، اللتين تحتفظان بمليارات الدولارات من ETH، ساهمت في تعزيز الثقة بالسوق.

توقّع “هايز” سابقا أن يصل سعر الإيثيريوم إلى ما بين 4000 – 5000 دولار قبل نهاية العام، ثم رفع تقديراته في يوليو إلى 10,000 دولار.

أما الآن، فيرى أن السعر قد يتضاعف مجددا ليبلغ 20,000 دولار مع ذروة السوق الصاعدة المقبلة، مستندا إلى ما يصفه بأن الايثيريوم واحدة من أكثر الأصول المكروهة التي ستقود موجة الارتفاع الجديدة.

اقرأ أيضا:

انتحال صفة ضابط شرطة لسرقة محفظة عملات رقمية

تخزين البيتكوين في خزائن الشركات مستمر: شركات جديدة تنضم إلى سباق الجمع!

