شكرا لقرائتكم خبر بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الليلة الثامنة حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، إذ بيعت ثلاثة صقور بمبلغ إجمالي بلغ (1.276) مليون ريال.
وبدأت ببيع الصقر الأول (جير شاهين فرخ) من مزرعة "جيف" الإنجليزية بمبلغ (28) ألف ريال، تلاه الصقر الثاني (جير شاهين فرخ) من مزرعة “فالكون ميوز” الإنجليزية بـ(48) ألف ريال، فيما اختتمت الليلة ببيع أغلى صقر في المزاد لهذا العام، وهو (جير بيور سوبر وايت) من مزرعة "آر إكس" الأمريكية بمبلغ (1.2) مليون ريال، اشتراه محمد فهاد بن جخدب.
ويُعد المزاد منصة موثوقة تجمع نخبة الصقور في مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، بما يعزز رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير أساليب إنتاج الصقور ورعايتها، ودعم الموروث الثقافي والاقتصادي وتعزيز الوعي البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.