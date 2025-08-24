شكرا لقرائتكم خبر الباحة.. حيث يلتقي الضباب بعبق القهوة ونكهة الفاكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يمكن للزائر أن يعيش تجربةً متكاملةً تبدأ بالتجول بين أكثر من 200 مزرعة تضم ما يزيد على 22 ألف شجرة بن، والتعرف على مراحل الزراعة والعناية بالمحصول، ثم مشاهدة عملية التجفيف والتحميص، وصولًا إلى تذوق فنجان قهوة شدوية أصيلة وسط أجواء الضباب والنسيم العليل.
وتُعَدّ هذه المزارع، جزء من مشروع طموح لإنشاء أول مدينة للبن في المملكة، بطاقة تصل إلى 300 ألف شجرة، ومصنع متطور يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي.
وتتيح المزارع الريفية في منطقة الباحة للسائح تجربةً لا تُنسى من معايشة الطبيعة، تمزج بين الضيافة الريفية والتراث الثقافي للمنطقة، بما في ذلك المأكولات المحلية، والأنشطة الزراعية، والحرف اليدوية، والتقاليد الاجتماعية، وأنواع من المنتجات الزراعية والفواكه التي تكثر في فصل الصيف بالمنطقة، مثل العنب والتين والمشمش والرمان والتوت الأسود والتين الشوكي والخوخ وغيرها، ويمكن للزائر قطف الثمار الطازجة مباشرةً من الأشجار، والاستمتاع بجلسات ريفية تحيط بها الطبيعة البكر.
ومع اقتراب نهاية إجازة الصيف، تُعَدّ هذه الرحلة مثالية للطلاب والطالبات؛ لاستثمار أوقاتهم في أنشطة تجمع بين المتعة والمعرفة، إنها فرصة للتعرف على تراث المملكة الزراعي، واستكشاف طرق الزراعة المستدامة، وتنمية روح الفضول والاكتشاف قبل العودة إلى مقاعد الدراسة.
تجمع زيارة الباحة بين السياحة الزراعية والثقافية، إذ يمكن للزوار المشاركة في ورش تعليمية، وحضور فعاليات ومهرجانات محلية، والاطلاع على أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب الاستمتاع بالضيافة السعودية الأصيلة التي تبدأ دائمًا بفنجان قهوة.
