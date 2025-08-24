الفالح يترأس وفدًا رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة إلى الصين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الاستثمار يترأس وفدًا رفيع المستوى إلى الصين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

يقود وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وفدًا رفيع المستوى يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.

تأتي هذه الزيارة ضمن أعمال اللجنة السعودية – الصينية الرفيعة المستوى، التي تحظى بمتابعة واهتمام من قيادتي البلدين، وتشمل لجنة التجارة والاستثمار والتقنية المشتركة التي يرأسها وزير الاستثمار السعودي ووزير التجارة الصيني، والتي عقدت اجتماعها الخامس في مايو 2025.

تعكس هذه الزيارة الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوز 100 مليار دولار سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة. كما ارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

برنامج الزيارة يشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من المدن الصينية، مع التركيز على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيماوية في شنغهاي، والشراكات المالية والتعاون مع الشركات المملوكة للدولة في بكين.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز الشراكات الدولية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسعى الوفد السعودي لتعزيز التعاون في القطاعات غير النفطية وتوسيع نطاق الاستثمارات. ويضم الوفد ممثلين عن عدة جهات حكومية ووزارات، مؤكدين على الدور الهام للشراكات الدولية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية.