تحذير من أمطار رعدية غزيرة في أول أيام الدراسة على مناطق جازان وعسير والباحة

الأمطار الرعدية تجتاح جازان وعسير والباحة في أول أيام الدراسة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها جريان سيول وزخات برد، إضافة إلى رياح نشطة تحمل الأتربة والغبار، على مناطق جازان، عسير، والباحة. هذا ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، ونجران، مع تكون الضباب في بعض المناطق الجبلية.

وتشير التقارير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الشمال بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، في حين تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجنوب والوسط بسرعة 15-42 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة. يصاحب هذا ارتفاع في مستوى الموجات وتكون سحب رعدية ماطرة على الجزء الجنوبي والوسط، مع حالة خفيفة إلى متوسطة للبحر.

فيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع في مستوى الموجات وحالة خفيفة للبحر.

هذه الأحوال الجوية المتقلبة تستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة العامة خلال التنقل والتواجد في الأماكن المفتوحة.