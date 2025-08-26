ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت أسعار المعادن الثمينة اليوم، حيث وصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3384.34 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 0.5٪، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر زيادة بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 3432.40 دولارًا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 38.72 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.7٪ ليبلغ 1352 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1٪ ليصل إلى 1096.75 دولارًا.

تأتي هذه الزيادات في أسعار المعادن الثمينة مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪ مقابل سلة من العملات، وهو ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.