رصد فلكي في جدة لبقعة شمسية هائلة في الجزء الجنوبي من الشمس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم رصد بقعة شمسية ضخمة في النصف الجنوبي من الشمس تحمل الرقم 4197، وتبلغ مساحتها نحو ثلث حجم البقعة التاريخية التي تسببت في “حادثة كارينغتون” في العام 1859م. البقعة الشمسية الجديدة تظهر بحجم أكبر نتيجة إحاطتها بعدد من البقع الشمسية الأصغر.

رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أوضح أن البقعة تتميز بحقل مغناطيسي معقد يرفع احتمالية حدوث توهجات شمسية قوية من الفئة (X)، وهي من أشد أنواع التوهجات التي قد تتسبب في نشاط جيومغناطيسي على الأرض إذا ما وُجهت مباشرة نحو كوكب الأرض.

البقع الشمسية تُعد جُزرًا مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس، وتظهر مظلمة مقارنة بالمناطق المحيطة بها نتيجة انخفاض حرارتها. تتكون هذه البقع عندما يتركز الجريان المغناطيسي بشكل يعيق عملية الحمل الحراري، وغالبًا ما تظهر ثنائية القطبية بحيث تحتوي على أقطاب مغناطيسية متعاكسة.

حجم البقعة الحالية يسمح برصدها بسهولة عبر تلسكوب مزوّد بفلتر شمسي خاص، ويمكن مشاهدة عدة نوى مظلمة داخلها، مع إمكانية متابعة تطورها خلال الساعات والأيام المقبلة.

تُذكر أن حادثة كارينغتون التي وقعت عام 1859م، تُعد أقوى عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ، وأسفرت عن ظهور الشفق القطبي في مناطق قريبة من خط الاستواء، كما تسببت في تعطل أنظمة التلغراف في تلك الفترة.