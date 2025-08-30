متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي؟ الإجابة حسب النظام الجديد 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتساءل الكثيرين متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي في مكتب العمل الخاص به، والذي يعتبر الإجراء الذي يلجأ إليه صاحب العمل لرفع العامل عن كفالته لتجنب المسؤوليات والغرامات مع العلم أن الإسقاط يمكن أن يحدث بصورة تلقائية وصاحب العمل يمكنه تسريعه عبر الطلب الإلكتروني، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي

إذا كنت تتساءل متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي، فيمكنكم معرفة أن صاحب العمل يمكنه إسقاط العامل في حالة سفره خارج المملكة السعودية وعدم عودته، لأنه يكون بذلك الأمر قد أخل بقوانين العمل التي تعهد على القيام بها، حيث إن العامل يمكنه استخراج تأشيرة ذهاب وعودة، ويتم التقديم على تأشيرة الخروج النهائي للحصول على خروج نهائي من المملكة غالبًا قبل انتهاء فترة الإقامة للعامل

كما أن من حصل على تلك التأشيرة يجب عليه مغادرة السعودية خلال فترة محددة، وتقديم الطلب يمكن إتمامه عبر خدمة تواصل في منصة أبشر الجوازات، ويسقط العامل لإخلاء مسؤولية صاحب العمل وتفادي الالتزامات الخاصة به وفقًا للعقد أو غرامات مخالفات التأخير، ويتم إسقاطه من مكتب العمل بعد تجاوز 180 يوم من تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة والتي تبلغ 60 يوم بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي.

شاهد أيضًا: تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية في السعودية 2025: الجوازات توضح خطوات المغادرة النهائية عبر أبشر

الإجراءات المتبعة لإسقاط عامل خرج ولم يعد

من خلال الإجابة على تساؤل متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي في السعودية، نوضح أن يوجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها لإسقاط عامل خرج ولم يعد، وهي تتمثل في الآتي:

تقديم طلب إسقاط عامل خرج ولم يعد عبر هيئة الجوازات السعودية.

الانتظار فترة تصل إلى شهرين على وقت خروج العامل من الدولة.

التأكد من عدم عودة العامل خلال تلك المدة لكي يتم تقديم بلاغ يفيد بتغيبه عن العمل.

تقديم كافة البيانات المطلوبة لاستكمال البلاغ عبر منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم انتظار الموافقة على الطلب من قبل هيئة الجوازات السعودية.

بذلك، يكون قد تم معرفة متى يسقط العامل بعد إصدار الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية، حيث يتم إسقاط العامل بطلب مباشر من قبل صاحب العمل خلال فترة 30 يوم من تاريخ انتهاء مهلة تأشيرة الخروج النهائي.