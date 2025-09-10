تابع الان خبر السعودية تستضيف المؤتمر الحادي والثلاثين للمدعين العامين في الرياض 2026 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافة المؤتمر الحادي والثلاثين للرابطة الدولية للمدعين العامين في العاصمة الرياض، خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك بعد أن تسلَّم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة من نظيره السنغافوري لوسيان وونغ، على هامش أعمال الدورة الثلاثين المنعقدة في سنغافورة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد النائب العام أن هذه الاستضافة تعكس رؤية المملكة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعزز قيم العدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق، مشيرًا إلى أن المؤتمر سينعقد تحت شعار: “نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية”.

وأضاف أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجال العدالة، إلى جانب استشراف مستقبل الأنظمة القضائية في ظل التحول الرقمي، بما يسهم في بناء نماذج أكثر عدالة وفاعلية على المستوى الدولي.

وأوضح أن نيل المملكة شرف استضافة المؤتمر جاء بعد فوز ملفها بأغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، التي تضم أكثر من 170 جهازًا عدليًا ومنظمة دولية معنية بالعدالة، مما يعكس الثقة المتنامية بدور المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجزائية.