أن بي ايه: هاليبورتون نجم بايسرز يعاني من تمزق في وتر أخيل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أصيب تايريز هاليبورتون صانع ألعاب إنديانا بايسرز بتمزق في وتر أخيل الأيمن خلال المباراة السابعة من نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (ان بي ايه)، التي خسرها فريقه الأحد أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، وفقا لما أفادت عدة وسائل إعلام محلية الاثنين.

سقط هاليبورتون (25 عاما) المتألق بشكل لافت خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" مغشيا عليه على أرض الملعب بعد سبع دقائق من بداية المباراة الأحد، قبل أن يشاهد فوز ثاندر بنتيجة 103 91، محرزا لقبه الاول في الدوري.

ويواجه هاليبورتون البطل الاولمبي مع منتخب بلاده خطر الغياب عن موسم 2025 2026 بأكمله نتيجة للإصابة، على غرار تلك التي كلفت النجم كيفن دورانت الغياب عن الملاعب لموسم بأكمله بعد تعرضه للإصابة في نهائيات عام 2019، وفقا لما تداولته قناة "إي أس بي أن" وموقع "ثي أتلتيك".

بات هاليبورتون ثالث لاعب يصاب خلال "البلاي اوف" هذا الموسم بسبب تمزق في وتر أخيل، بعد جايسون تاتوم نجم بوسطن سلتيكس وداميان ليلارد لاعب ميلووكي باكس، حيث يلف الغموض مصير الثلاثة في الموسم المقبل.

يُقيّم هاليبورتون، وفقا للتقارير، الخيارات الجراحية المتاحة، بعدما قرر المشاركة في المباراة السابعة الحاسمة رغم تعرضه لإصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى في الخامسة، لكنه أصر على مواصلة السلسلة حتى وإن تفاقمت إصابته بهدف قيادة فريقه لاحراز باكورة ألقابه.

وسقط نجم إنديانا أرضا من دون أن يُلمسه أحد وهو يحاول الوصول إلى السلة بعد 7 دقائق من بداية الربع الأول. عانى من آلام شديدة وضرب بيده الارض. خرج من الملعب بمساعدة رفاقه والطاقم الطبي واضعا منشفة على وجهه لاخفاء تأثره ودموعه.

بلغ معدل هاليبورتون في المباراة الواحدة 17.7 نقطة، إلى 9 تمريرات حاسمة، هي أفضل معدل في الأدوار الإقصائية.

قال مدربه ريك كارلايل في مؤتمر صحافي بعد المباراة "مع ما حدث لتايريز، توقفت قلوبنا".

وأضاف "لكنه سيعود. ليس لديّ أي معلومات طبية حول ما قد يكون حدث أو لا، لكنه سيعود في الوقت المناسب، وأعتقد أنه سيتعافى تماما".

وتابع "لقد قدّم واحدة من أعظم الأدوار الإقصائية في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بأداء دراماتيكي تلو الآخر. قدّم شيئا لم يره أحد من قبل".

وفي حالة مماثلة، تعرض كيفن دورانت لتمزق في وتر أخيل في حزيران/يونيو 2019، وهو في الثلاثين من عمره، خلال خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز أمام تورونتو رابتورز في النهائي.