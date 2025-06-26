ان بي ايه: الموهبة الصاعدة فلاغ الخيار الاول لمافريكس في الدرافت

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : اختار دالاس مافريكس الموهبة الصاعدة الشاب كوبر فلاغ في المركز الأول في درافت دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي آيه" الأربعاء، حيث سينضم إلى فريق زاخر بالنجوم.

بات فلاغ في سن الـ 18 عاما و186 يوما الذي اختير بالإجماع كأفضل لاعب جامعي عندما كان طالبا جديدا في جامعة ديوك الموسم الماضي، ثاني أصغر لاعب يتم اختياره في المركز الأول في التصنيف العام.

كان النجم ليبرون جيمس أصغر منه بثمانية أيام عندما تم اختياره في المركز الأول في عام 2003 من قبل فريق كليفلاند كافالييرز.

قال فلاغ بعد مناداة اسمه في صالة باركليز سنتر التابعة لفريق بروكلين نتس، حيث كانت عائلته بجانبه "الأمر يبدو سرياليا".

وأضاف "أستعيد تلك اللحظات في ذهني، وأنا أقف وأسمع اسمي، وقد مرت بسرعة كبيرة. يبدو الأمر وكأنه ضبابي، لكنني أشعر بالامتنان والشرف لوجودي هنا".

تغلب مافريكس على كل التوقعات ليحصل على أفضل اختيار في درافت هذا العام، وكما كان متوقعا ضمّ فلاغ الذي حقق متوسط 19.2 نقطة و7.5 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة و1.4 سرقة، و1.4 صدّة في المباراة الواحدة لفريق بلو ديفلز الذي خسر أمام هيوستن في نصف نهائي بطولة الجامعات الوطنية.

وبامكان فلاغ الذي يبلغ طوله 2.06 م والمتحدر من ماين، أن يشغل أكثر من مركز على أرض الملعب حيث يجيد صناعة اللعب والتسجيل، وقد يكون اللاعب الذي تحتاجه جماهير مافريكس لتجاوز الغضب الذي أثارته صفقة انتقال نجمهم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز مقابل سلوك نجم الأخير أنتوني ديفيس الإتجاه المعاكس في شباط/فبراير.

أدت هذه الخطوة إلى تراجع أداء مافريكس الذي كان بلغ نهائي الدوري في عام 2024، ليخرج بعد احتلاله للمركز العاشر في الدوري المنتظم من الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي إن" في الموسم المنصرم.

وبعد ضم فلاغ، ومع ديفيس وكايري إرفينغ الذي من المتوقع عودته من الاصابة في كانون الثاني/يناير المقبل وكلاي طومسون، سيتطلع دالاس للعودة مجددا إلى دائرة الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب.

تابع عن كونه سيلعب إلى جانب نجوم كبار "أتطلع بالتأكيد إلى النجاح والفوز بالعديد من المباريات. أكرر دائما حماسي لأن أكون إسفنجة، وأن أتدرب وأتعلم، وأن أكون محاطا بلاعبين تم ادراجهم في قاعة المشاهير وأن أتعلم منهم".