شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يرفض التفريط فى نجوم الأهلى ويُطاللب بالتصدى للعروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق خلال الموسم الجديد من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها الفريق خاصة وأن المارد الأحمر أمامه تحديدات كثيرة على الصعيدين القاري والمحلي، ويرغب المدرب الأسباني الذي تولى مسئولية تدريب الأهلي منذ أسابيع قليلة الأبقاء على العناصر الأساسية والهامة للفريق لاسيما بعدما عبّرت هذه العناصر عن قوتها وأهميتها خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي من الدور الأول الثلاثاء الماضي عقب التعادل مع بورتو البرتغالي 4-4 في ختام دور المجموعات ، والخسارة قبلها من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة فيما كان الإهلي قد استهل مشواره في البطولة العالمية بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وتأتي توصية ريبيرو بعدما نما إلى علمه أن الأيام الماضية شهدت تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروض قوية من أندية خارجية بعضها من أوربا والأخر من الخليج وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين،إمام عاشور ووسام أبو علي والمالي آليو ديانج العائد للأهلي مؤخراً من نادي الخلود السعغودي بعد إنتهاء إعارته له وكذلك المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، أن النادي لم يتلقى عروض رسمية لضم أي لاعب من الفريق، موضحاً أن ما تردد مؤخراً لا يتعدى سوى استفسار من بعض وكلاء اللاعبين لضم بعض لاعبي الفريق خلال صيف 2025، مؤكداً أن النادي ينتظر وصول عروض رسمية للبت فيها وإتخاذ القرار المناسب للنادي واللاعبين، مُشدداً على إنه من الصعب الإستغناء عن أحد اللاعبين المؤثرين حالياً إلا إذا كان العرض المالي كبير للغاية ولا يمكن رفضه.

انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.