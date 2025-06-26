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الاتحاد الدولي يسلط الضوء على تولي باسكوال تدريب منتخب مصر

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الاتحاد الدولي يسلط الضوء على تولي باسكوال تدريب منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - سلط الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على تعاقد منتخب مصر مع المدرب الإسباني خافيير باسكوال لتدريبه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد الدولي أن منتخب مصر يعد واحدا من أقوى المنتخبات في العالم في ظل المستويات المميزة التي يقدمها ومرشحا دائما للمراكز الأولى سواء في بطولة العالم أو الأولمبياد.

وتعاقد اتحاد اليد مع باسكوال لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور .

يعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد ، وسبق لـ باسكوال، وأن تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وتولى مؤخرا باسكوال تدريب فيزبريم العملاق المجري وحقق معه العديد من النجاحات في ظل قدراته التدريبية المميزة .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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