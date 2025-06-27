الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | ميسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي

0 نشر
نيقوسيا - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | ميسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي 1/2
  • الامارات | ميسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى أجراً في الدوري الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم، للعام الثاني توالياً، حيث يتقاضى 20.45 مليون دولار سنوياً، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري.

ويعكس هذا المبلغ فقط جزءاً من إيرادات ميسي (38 عاماً)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى، مثل عقد الرعاية مع شركة «أديداس»، واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة «أبل» للبث التلفزيوني.

وسيحصل ميسي على نحو 150 مليون دولار خلال مدة عقده، الممتد لعامين ونصف العام، الذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا