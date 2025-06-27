الامارات | إنتر ودورتموند يتجنبان المواجهة في ثُمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني المجموعتين الخامسة والسادسة توالياً، وتجنبا مواجهة مباشرة بينهما في الدور ثُمن النهائي، بعد فوزهما على ريفر بلايت الأرجنتيني 2-صفر وأولسان الكوري الجنوبي 1-صفر توالياً، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

واعتلى إنتر الصدارة بسبع نقاط، رافقه مونتيري المكسيكي بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-صفر.

وسيلتقي وصيف دوري أبطال أوروبا مع فلوميننسي البرازيلي، المتعادل مع ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي سلباً، الإثنين المقبل، على ملعب بانك أوف أميركا في شارلوت، فيما يواجه مونتيري، دورتموند، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

واستفاد إنتر من النقص العددي الذي عاناه فريق ريفر بليت، الذي لعب بـ10 لاعبين بدءاً من الدقيقة 65 عقب طرد لوكاس مارتينيز كوارتا، حيث أحرز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 72، وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إنتر، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مونتيري المكسيكي، الذي تأهل برفقته لدور الـ16 عن تلك المجموعة.

وبات إنتر ثاني فريق إيطالي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية بعد يوفنتوس.

من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، نيكو كوفاتش، سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16.

وقال كوفاتش عقب الفوز على أولسان: «كنا نريد اجتياز مرحلة المجموعات، وكنا نرغب في الوصول لدور الـ16، ونجحنا في ذلك، الآن أنهينا مشوارنا في المجموعة، ونحن نتربع على القمة، وهو ما يجعلنا سعداء».

وأضاف: «كان الشوط الأول جيداً بالنظر إلى درجة الحرارة المرتفعة. عندما أنظر إلى عدد التسديدات على المرمى، وعدد الفرص الرائعة التي سنحت لنا، فكان بإمكاننا إحراز ثلاثة أهداف».