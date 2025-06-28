مونديال الأندية: سالم الدوسري يغيب عن تمارين الهلال

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : غاب سالم الدوسري عن تمارين فريقه الهلال السعودي الجمعة، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي الإثنين في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في أورلاندو.

ولم يشارك الدوسري (33 عاما) الذي سجل هدف التقدم على باتشوكا المكسيكي في الفوز 2 0 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في الحصة التمرينية مع زملائه، مكتفيا بمراقبتها.

وكان الدوسري خرج من أرض الملعب في الدقيقة 76 من المباراة الأخيرة متأثرا بإصابة.

وعلّق المهاجم الدولي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة الخميس قائلا "ليس هناك معلومات بعد. سنقوم بتصوير أشعة غدا (الجمعة) وسنعرف أكثر".

ولم يُعرف مدى حجم إصابة أفضل هداف سعودي في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي (15 هدفا)، في المركز التاسع ضمن الترتيب العام، وما إذا كان قادرا على اللحاق بالمواجهة مع سيتي.