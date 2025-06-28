الجامايكية فرايزر-برايس تتأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للمرة التاسعة

الرياص - اسماء السيد - كينغستون : تأهلت أسطورة سباقات السرعة العداءة شيلي آن فرايزر برايس إلى بطولة العالم لألعاب القوى للمرة التاسعة في مسيرتها وذلك بعد احتلالها المركز الثالث في سباق 100 م في التصفيات الوطنية الجمعة.

وحققت فرايزر برايس، المتوجة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية وبطلة العالم عشر مرات، زمنا قدره 10.91 ثوان، ما كان كافيا لتعبر إلى بطولة العالم التي ستقام في طوكيو في أيلول/سبتمبر المقبل.

فازت تينا كلايتون بأول لقب وطني لها مسجلة أفضل رقم شخصي لها قدره 10.81 ثوان، بينما حلّت شيريكا جاكسون، بطلة العالم الحالية في سباق 200 م، في المركز الثاني (10.88 ث.).

وكانت تيا كلايتون، الشقيقة التوأم لتينا، الأسرع في نصف النهائي، لكنها انسحبت في النهائي جراء تعرضها للاصابة.

فازت فرايزر برايس بأول ميدالية لها في بطولة العالم في أوساكا عام 2007، وهي فضية سباق التتابع 4 مرات 100 م، قبل أن تحرز 10 ألقاب عالمية، 5 منها في سباق 100 م.

أمام حضور جماهيري كبير، تقدمهم حامل الرقم القياسي العالمي الأسطورة أوساين بولت، قدّمت فرايزر برايس أداء قويا في الوقت المناسب.

قالت ابنة الـ 38 عاما بعد نهاية السباق "لقد كانت رحلة طويلة".

وأضافت "لكن الأمر لم يكن يتعلق بالانضمام إلى الفريق، بل بالاحتفال بالرحلة، وأنا ممتنة لكل من شارك في هذه الرحلة".

وتابعت "يتطلب الوصول إلى هذا الحد قوة وصمودا، لكن تمثيل جامايكا كان دائما مصدر فخرٍ وفرح. آمل في أن أترك إرثا ملهما لكل فتاة تحلم بتحقيق المزيد".

في نهائي سباق 100 م للرجال، حقق كيشان طومسون، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، زمنا مذهلا بلغ 9.75 ثوان (بمعدل رياح 0.8 م/ثانية)، وهو أفضل رقم شخصي له، ما جعله سادس أسرع عداء في التاريخ.

فقط الأميركي جاستن غاتلين (9.74 ث.)، وأسافا باول (9.72 ث.)، ويوهان بلايك (9.69 ث.)، والاميركي تايسون غاي (9.69 ث.)، وحامل الرقم القياسي العالمي بولت (9.58 ث.) حققوا أزمنة أسرع.

وحطّم طومسون البالغ 23 عاما الذي خسر بفارق 0.005 ثانية فقط أمام الاميركي نواه لايلز في سباق 100 م في أولمبياد باريس، أفضل زمن شخصي له وهو 9.77 ث. كان قد حققه في حزيران/يونيو 2024.