جائزة النمسا الكبرى: نوريس ينطلق من المركز الأول للمرة الثالثة هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - Spielberg bei Knittelfeld (النمسا) : ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس من المركز الأول للمرة الثالثة هذا الموسم والثانية عشرة في مسيرته، وذلك بعد تصدره التجارب التأهيلية لجائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ.

وتقدم نوريس الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق 0.521 ثانية على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو و0.583 ثانية على زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر البطولة بفارق 22 نقطة عن البريطاني.

ويأمل نوريس تعويض ما فاته في الجولة الاخيرة على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال حين خرج خالي الوفاض بعدما قام بمحاولة متسرعة لتجاوز زميله بياستري أدت إلى اصطدامه به وتضرر سيارته ما دفعه للانسحاب.

وبدت سيارة فيراري بصحة جيدة بحلول سائقها الثاني بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع أمام الفائز بالسباق الماضي في كندا مواطنه سائق مرسيدس جورج راسل، فيما اكتفى حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز السابع، لينطلق من الصف الرابع على أرض فريقه النمسوي بعدما كان صاحب قطب الانطلاق الأول في النسخ الأربع الماضية من السباق.

وتأثر كل من فيرستابن وبياستري في محاولته الأخيرة لتحسين توقيته بالتأخر خلف الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) الذي أنهى القسم الثالث من التجارب في المركز العاشر.

وحل سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي في المركز التاسع بعدما تأثر أيضا في خروجه الأخير إلى الحلبة بتأخر غاسلي.

الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:03.971

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:04.492

3. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:04.554

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:04.582

5. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:04.763

6. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:04.926

7. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:04.929

8. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:05.132

9. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:05.276

10. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:05.649