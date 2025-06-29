الامارات | باريس سان جرمان يقسو على ميسي.. ويقصيه من كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا بعد فوزه العريض على إنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا.

سجل الفريق الباريسي أهدافه الأربعة في الشوط الأول، حيث افتتح البرتغالي جوانو نيفش التسجيل في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة (39)، قبل أن يسجل مدافع إنتر ميامي توماس أفيليس هدفاً بالخطأ في مرماه (44)، واختتم المغربي أشرف حكيمي الرباعية (44).

وجاءت المباراة مخيبة لآمال إنتر ميامي رغم مشاركة ليونيل ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز، فيما يضرب سان جيرمان موعداً نارياً في ربع النهائي من الفائز بمباراة بايرن ميونيخ الألماني وفلامينغو البرازيلي.