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الامارات | كأس أوروبا للشباب «إنجليزي»

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براتيسلافا - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | كأس أوروبا للشباب «إنجليزي» 1/2
  • الامارات | كأس أوروبا للشباب «إنجليزي» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أوروبا للشباب «إنجليزي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ منتخب إنجلترا بكأس أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً بفوزه المثير على ألمانيا 3-2، بعد التمديد في المباراة النهائية في براتيسلافا، وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين، لكن الألماني ردّ بالمثل، قبل أن يخوض المنتخبان وقتاً إضافياً، نجح فيه المنتخب الإنجليزي في إضافة الهدف الثالث.

وتقدمت إنجلترا مبكراً بوساطة لاعب ، هارفي إيليوت، بعد مرور خمس دقائق، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في هذه البطولة، ثم أضاف أوماري هاتشينسون الثاني (25)، وقلّص نلسون فيبر الفارق آخر الشوط الأول، ونجح المنتخب الألماني في معادلة النتيجة بواسطة بول نيبل (61).

وحسم الاحتياطي جوناثان روي الفوز لإنجلترا في الوقت الإضافي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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