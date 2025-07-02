الامارات | "نجمنا ليس للبيع".. ليفربول يرد على طلب بايرن ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عرضا من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن ليفربول أعلم بايرن عدم رغبته بالتخلي عن الكولومبي البالغ 28 عاما، مكررا ما قاله لبرشلونة الإسباني قبل أيام.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب تماما أمام بايرن وقال له إن اللاعب ليس للبيع لأنه يدخل ضمن خططه للمواسم المقبلة، ما يعني أن رغبة النصر السعودي بضمه ستصل أيضا إلى حائط مسدود.

ويدافع دياز عن ألوان ليفربول منذ يناير 2022 قادما إليه من بورتو البرتغالي في صفقة قدرت بـ49 مليون جنيه استرليني، وهو لعب دورا مؤثرا في مشوار «الحمر» نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم بتسجيله 13 هدفا مع خمس تمريرات حاسمة.