مونديال الأندية: انضمام بيدرو يعزز هجوم تشلسي أمام بالميراس

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : يُرتقب أن يخوض الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو أولى مبارياته مع تشلسي الإنكليزي عندما يجدد الفريق اللندني الموعد مع بالميراس البرازيلي الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم على ملعب لينكولن فايننشنال فيلد في فيلادلفيا.

وأكمل البرازيلي البالغ 23 عاما انتقاله إلى تشلسي قادما من برايتون مقابل مبلغ قُدر بنحو 60 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار) الأربعاء، وبدأ فورا التدريبات مع فريق الإيطالي إنتسو ماريسكا في ميامي، حيث يستعد الفريق لمباراة الدور ربع النهائي المقامة في الولايات المتحدة، قبل العودة إلى فيلادلفيا الخميس استعدادا للمواجهة مع بالميراس.

وقال جواو بيدرو لموقع النادي بعد توقيعه عقدا لثمانية أعوام "أنا متحمس جدا للعب مع تشلسي وللمنافسة على كل بطولة وكل مسابقة، وللعب في دوري أبطال أوروبا. نأمل أن نفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وهناك احتمال كبير بأن يحقق بيدرو أول ألقابه مع الفريق بعد عشرة أيام فقط، إذا تمكن تشلسي من المضي قدما في هذه المسابقة الجديدة والمربحة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وكان تشلسي تغلّب على بالميراس في نهائي النسخة القديمة من كأس العالم للأندية في أبو ظبي مطلع عام 2022، لكن لم يبقَ أي لاعب من التشكيلة التي شاركت في ذلك اللقاء.

وتولى المالكون الجدد زمام الأمور بعد أشهر قليلة من ذلك التتويج، وتعرّضت تشكيلة تشلسي منذ ذلك الحين لتغييرات جذرية، وجواو بيدرو ليس سوى أحدث الوجوه المنضمة.

ويعرف بيدرو فريق بالميراس جيدا كونه من ولاية ساو باولو، كما أنه بدأ مسيرته في فلومينينسي، الذي قد يواجهه تشلسي في نصف النهائي إذا تغلب الفريق البرازيلي على الهلال السعودي في ربع النهائي.

إستيفاو في مواجهة فريقه المستقبلي

كان تشلسي واجه خصما برازيليا آخر في هذه المسابقة وخسر أمامه، إذ سقط أمام فلامنغو 1 3 في فيلادلفيا، لكن الهزيمة لم تمنعه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ثم تجاوز فريق ماريسكا تأخرا طويلا بسبب العواصف ليهزم بنفيكا البرتغالي 4 1 بعد التمديد في شارلوت ويبلغ ربع النهائي.

ويأمل بيدرو في الظهور ضمن هجوم تشلسي الذي تعزز بالفعل في المسابقة بانضمام ليام ديلاب، مهاجم إيبسويتش تاون السابق لذي سجل هدفه الأول مع الفريق في الفوز على الترجي التونسي 3 0.

وسينضم مهاجم جديد آخر بعد المسابقة، لكن الجناح الشاب إستيفاو ويليان سيكون ضمن صفوف الخصم الجمعة في مباراة تقام في يوم الاستقلال الأميركي، في المدينة التي وُقّع فيها إعلان الاستقلال عام 1776.

وقد أثيرت علامات استفهام عندما أخرجه المدرب البرتغالي أبيل فيريرا في بداية الشوط الثاني من مباراة دور الـ16 أمام بوتافوغو، قبل أن يفوز الفريق في الوقت الإضافي.

وكان البديل باولينيو هو من سجل هدف الفوز، لكنه يعاني من مشاكل بدنية ومن غير المتوقع أن يبدأ أساسيا في ربع النهائي.

ما يعني أن إستيفاو الذي يُعدّ من أبرز المواهب البرازيلية الشابة، سيبدأ اللقاء أساسيا مع بالميراس، الذي وخلافا لتشلسي، يتدرب في نفس المدينة التي ستُقام فيها المباراة.

واستخدم الفريق البرازيلي مرافق فريق فيلادلفيا إيغلز، الفائز بلقب سوبر بول سابقا، على أمل أن ينتقل إليهم بعض من "سحر" كرة القدم الأميركية.

وقال المدافع برونو فوكس عن طموح الفريق في كأس العالم للأندية "المدرب يتحدث عن هذه المسابقة منذ بداية الموسم. لدينا حلم، والحلم لا يكلف شيئا".