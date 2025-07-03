ماذا نعرف عن نجم ليفربول ديوغو جوتا الذي توفي في حادث مأساوي؟

الرياص - اسماء السيد - توفي نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ديوغو جوتا، ليل الأربعاء/ الخميس إثر اشتعال سيارته في حادث سير مأساوي، بمقاطعة "زامورا" الإسبانية على الحدود مع البرتغال.

شكَّلت وفاة اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 28 عاماً صدمة لمحبيه ولعشاق كرة القدم، إذ جاءت بعد نحو عشرة أيام فقط من زفافه على صديقته.

وقع الحادث عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية "بالاسيوس دي سانابريا"، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا عن مسارها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز خرساني واشتعال النيران فيها.

وأفادت تقارير بأن الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة، إثر محاولة قائدها تجاوز سيارة أخرى.

كما توفي في الحادث أيضا شقيق اللاعب الذي كان برفقته في السيارة، ويدعى أندريه سيلفا، وهو لاعب كرة قدم أيضا يبلغ من العمر 26 عاما، ويلعب في نادي "بينافيل"، وهو نادٍ ضمن دوري الدرجة الثانية البرتغالية. وكان الشقيقان يقضيان عطلتهما معا .

من هو؟

اسمه ديوغو سيلفا، ويشتهر باسم ديغو جوتا. ولد في ماساريلوس، إحدى ضواحي مدينة بورتو البرتغالية عام 1996.

بدأ مسيرته الكروية في نادي "باسوج دي فيريرا" البرتغالي، ثم تنقل بين أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي وأخيرا ليفربول الإنجليزي، حيث يلعب هناك منذ عام 2020.

مسيرة قصيرة وحافلة مع الريدز

Getty Images دييغو جوتا (يسار) خلال مباراة لفريقه ليفربول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا

في غضون خمس سنوات من انضمامه إلى "الريدز"، فرض جوتا الذي يلعب في مركز الجناح ورأس الحربة نفسه لاعبا أساسيا في ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني، يورغن كلوب، ثم الهولندي أرنه سلوت.

لعب دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي.

سجل تسعة أهداف في مختلف مسابقات الموسم الماضي، في طريق ليفربول نحو لقبه العشرين.

سجل 65 هدفاً في مشواره مع ليفربول، رافعاً لقب الدوري في 2025، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسم 2022، فيما حل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا 2022.

مع منتخب البرتغال

لعب جوتا مع منتخب البرتغال تحت 19 سنة، وتحت 21 سنة وتحت 23 سنة.

وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في عام 2019.

كما شارك منتخب بلاده البرتغال في الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الثانية، بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح عقب تعادل مثير في النهائي يوم الأحد 8 يونيو/ حزيران 2025.

وكان قد فاز مع منتخب بلاده بالبطولة للمرة الأولى لموسم 2018/19.

كان جوتا يعلب مهاجما في فريق البرتغال، وشارك في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، وتفيد الإحصاءات بأنه سجل مع منتخب بلاده 14 هدفاً على مدار مسيرته القصيرة.

وكان قد حقق مع فريق وولفرهامبتون لقب دوري البطولة الإنجليزية لموسم 2017/ 18، وهي دوري كرة القدم للقسم الثاني في إنجلترا.

زواجه قبل أسبوع

احتفل دييغو جوتا بزفافه في يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، ونشر صوراً له وزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام، وكتب: "22 يونيو 2025، دائماً وإلى الأبد".

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قبل ساعات من حادث وفاته، نشر جوتا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفل زفافه من صديقته، روتي كاردوسو، وعلق عليه: "يوم لن ننساه أبداً".

كان جوتا على علاقة بصديقته منذ سنوات وأنجب منها ثلاثة أطفال.

نعى نادي ليفربول والاتحاد الأوربي لكرة القدم "ويفا" اللاعب ديوغو جوتا، كما نعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وفاة جوتا وشقيقه.

وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي، بيدرو بروينسا، على فيسبوك: "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماماً، بسبب وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، والتي حدثت الليلة الماضية في إسبانيا".