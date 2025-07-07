بطولة إسبانيا: الحارس شتشيزني يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : مدد الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الإثنين عقده مع نادي برشلونة لكرة القدم حتّى عام 2027، وفقا لما أفاد بطل الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وأعلن عملاق كاتالونيا في بيان بشأن حارس مرماه البالغ 35 عاما "توصل نادي برشلونة ولاعبه فويتشيخ شتشيزني إلى اتفاقٍ لتمديد عقده الذي يربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2027".

وأضاف "بقاء حارس المرمى البولندي هو اعتراف وجائزة لموسمه الرائع بين الخشبات الثلاث مع برشلونة، بعد وصول غير متوقع في سياق غريب".

عاد حارس عرين يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الانكليزي السابق من اعتزاله في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ليحلّ بدلا من الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي كان قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ابعدته عن معظم الموسم الماضي.

سرعان ما أثبت شتشيزني جدارته كحارس أساسي بين الخشبات الثلاث، ليفضله مدربه الألماني هانزي فليك على الإسباني الشاب إينياكي بينيا.

لعب الحارس البولندي دورا اساسيا في احراز برشلونة للالقاب في الموسم المنصرم، فقاده للفوز بثلاثية الدوري وكأس الملك والكأس السوبر الإسبانية، في حين عاد تير شتيغن في الاسابيع الاخيرة.

من المرجح أن يكتفي شتشيزني بدورٍ احتياطي خلف الكاتالوني جوان غارسيا الذي انضم إلى النادي في بداية فترة الانتقالات هذا الصيف قادما من إسبانيول في صفقة وصلت قيمتها 31 مليون دولار (26.34 مليون يورو) لمدة 6 أعوام.

كما من شأن تمديد عقد شتشيزني أن يطرح أكثر من علامة استفهام حيال مستقبل قائد "بلاوغرانا" تير شتيغن (33 عاما) ويدفعه للرحيل بعدما كان انضم إلى النادي عام 2014، وهو الناجي الأخير من فريق برشلونة الذي احرز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2015 بقيادة لويس إنريكي المدرب الحالي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي.