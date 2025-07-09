الحكم بالسجن لمدة عام على المدرب الايطالي السابق لريال مدريد أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أصدرت محكمة في مدريد حكما بالسجن لمدة عام واحد على المدرب الايطالي السابق لريال مدريد الاسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الأربعاء لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

وكتبت محكمة مدريد في حكمها: "نُدين كارلو أنشيلوتي، بصفته مُرتكب جريمة ضد الخزانة... بالسجن لمدة عام" وغرامة قدرها 386,361 يورو (452,821 دولارا أميركيا)، لكن المدرب الحالي لمنتخب البرازيل لن يسجن كون العقوبة الحبسية التي أدين بها أقل من عامين إضافة الى كونه لا يملك أي سجل جنائي سابق.

ونفى المدرب الإيطالي خلال محاكمته في أوائل نيسان/أبريل الماضي، محاولته الاحتيال، بعد أن فشل في الإعلان عن أكثر من مليون يورو للخزينة العامة في عام 2014 خلال فترته الأولى على رأس ريال مدريد (2013 2015)، وهي جريمة سيتعين عليه بسببها دفع غرامة تزيد على 386 ألف يورو. ومع ذلك، تمت تبرئته من تهم الاحتيال لعام 2015.

واعتبر القضاة أن أنشيلوتي كان لديه "علم واضح بالتزاماته الضريبية الناشئة عن إقامته الضريبية في إسبانيا خلال السنة المالية 2014" وبالتالي كان هناك "نية واعية لتجنب دفع الضرائب"، حسب حكم المحكمة.

وكانت النيابة العامة طلبت الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على أنشيلوتي، مدعية أنه أخفى عن السلطات الضريبية حقيقة حصوله على أكثر من مليون يورو من حقوق الصور في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد، الفريق الذي عاد إليه في عام 2021 (حتى عام 2025).

وكان المدرب أكد خلال فترة محاكمته في الربيع أنه وافق على الحصول على ستة ملايين يورو صافي في الموسم الواحد، وأن النادي هو الذي عرض عليه 15% من هذا المبلغ في صورة حقوق صور، مع نظام ضريبي مختلف.

وأكد أنشيلوتي دائما أنه لم يكن على علم بأنه كان يفعل شيئًا "خاطئًا".

وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.