شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عودة التدريبات الجماعية للفريق يوم الإثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك موعد عودة اللاعبين الى التدريبات الجماعية يوم الاثنين القادم على ملعب مختار التتش بمقر النادى في الجزيرة استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز مطلع الشهر المقبل.

وجاء التعليق على صورة ملعب مختار التتش كالتالى"يوم الإثنين القادم .. موعد بداية تحضيراتنا للموسم الجديد في التتش".

وكان منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

و ودّع النادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية، عقب أحتلال المركز الأخير من عمر المجموعة الأولى برصيد نقطتين عقب التعادل أمام بورتو البرتغالي وأنتر ميامى الامريكى والخسارة أمام بالميراس البرازيلي.