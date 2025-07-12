شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستسلام فى صفقة محمود غربال ويجهز عرضًا مغريًا والان مع تفاصيل الخبر

يتمسك نادي الزمالك بفرصته فى التعاقد مع التونسي محمود غربال، ظهير أيمن نادي الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم علمه بوجود عروض أوروبية تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة.

ويُخطط مسئولو الزمالك لتقديم عرض مالي مُغرٍ فى ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز الظهير الأيمن بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من صابر حرز الله رئيس نادى الاتحاد المنستيرى التونسى أن الزمالك دخل فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات الظهير الأيمن الشاب محمود غربال، في ظل سعي النادي الأبيض لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، خاصة في مركز الجبهة اليمنى.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن الزمالك تواصل معهم بالفعل بشأن اللاعب، مشيرًا إلى أن النادي لا يمانع بيعه، لكن بشرط تقديم عرض مالي يليق بإمكانياته، خاصة أن اللاعب يملك عروضًا أخرى داخل تونس وخارجها.

ويُعاني الزمالك بقيادة يانيك فيريرا المدير الفني الجديد من نقص عددي واضح في هذا المركز، بعد رحيل أحمد محمود واقتراب نيمار من مغادرة الفريق، ما دفع الجهاز الفني للبحث عن لاعب يتمتع بقدرات هجومية ودفاعية متوازنة، وهو ما ينطبق على غربال.

وانتقل محمود غربال إلى الاتحاد المنستيري في صيف 2024 قادمًا من الصفاقسي، وخاض موسمًا لافتًا شارك خلاله في 71 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم، إلى جانب مساهماته الدفاعية اللافتة،وعلى مستوى المنتخبات، لعب غربال 3 مباريات مع المنتخب التونسي الأول، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب الشباب في 10 مباريات سجل خلالها هدفين.