أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 12 - 7 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 - 7 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تطورات مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان لاعب بتروجت، ورد الأهلى على نادى الأخدود السعودى بعد طلب ضم إمام عاشور.

الأهلي يرد على رغبة نادي الأخدود السعودي فى ضم إمام عاشور

جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم الاستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده.

البنك الأهلى يجدد المفاوضات مع شلبى ونيمار.. ونقطة خلاف

جدد مسئولو نادي البنك الأهلي مفاوضاتهم مع ثنائي الزمالك، مصطفى شلبي وسيد نيمار، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندرى يقرر الاستغناء عن شكرى نجيب وعمر الوحش

أخطر مسئولو نادى الاتحاد السكندري الثنائي شكري نجيب وعمر الوحش لاعبي الفريق بالرحيل عقب نهاية معسكر الفريق المغلق في مدينة برج العرب وقبل استئناف التدريبات الجماعية غدا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

بتروجت: لم يصلنا عرض رسمى من الزمالك لضم حامد حمدان ونرفض التفريط فى لاعبينا

يصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق، بعدما اتفق مع مسئولى النادي على إغلاق ملف الرحيل حالياً بسبب عدم موافقة الأهلي على العروض التي وصلت مؤخراً ضم اللاعب.

كشف مصدر أن التونسي سيف الدين الجزيري ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى استعداده للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال طلب النادي الاستغناء عن خدماته، بشرط الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

أحمد عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي بعد ترحيب الأهلي

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الرحيل إلى نادي الحزم السعودي على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضاً بـ مليون و250 ألف دولار لشراء اللاعب نهائياً، وهو ما وافق عليه الأهلي، ويضع الناديان حالياً الرتوش النهائية حول الصفقة لإنهائها بشكل رسمي.

في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الرياضي الجديد، أنهى مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضي.

محمد شريف وياسين مرعى أبرز الأسماء الجديدة المنتظر ظهورها فى الأهلي يستعد الثنائى محمد شريف وياسين مرعى لاعبا النادى الأهلى للظهور فى استاد مختار التتش بداية من الإثنين المقبل، للانتظام فى فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد. تولي عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله داخل نادي الزمالك مديرًا للتعاقدات، رغم عدم صدور إعلان رسمي من إدارة النادي حتى الآن، إلا أن تواجده أصبح فعلياً داخل مقر القلعة البيضاء، حيث يعمل بشكل مباشر إلى جانب المدير الرياضي جون إدوارد، في إطار التحضيرات الجارية لسوق الانتقالات الصيفية.

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظرائهم في نادي سيراميكا لشراء أحمد رمضان بيكهام مدافع الأخير على سبيل البيع النهائي، بعدما كان الاتفاق قبل مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية على الانضمام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد مسبقاً.

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق وذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد. مودرن سبورت يعلن تجديد عقد لاعبه على الفيل

نجحت مصر في الفوز باستضافة اجتماع المكتب التنفيذي والاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز خلال شهر مايو 2026 في مدينة شرم الشيخ خلال الاجتماع الذي أقيم في مدينة لوزان السويسرية.