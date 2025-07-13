الامارات | أهلي حلب بطل الدوري السوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم أهلي حلب بطولة الدوري السوري لكرة القدم لموسم 2024-2025 لصالحه بفوزه على الكرامة 2-صفر السبت في دمشق في الجولة الثالثة الأخيرة من "البلاي أوف".

وسجل محمود البحر (36) وأنس دهان (74) الهدفين ليستقر الأهلي في المركز الأول برصيد 9 نقاط تلاه الكرامة ثانيا برصيد 7 نقاط.

وهذا هو اللقب السابع للأهلي بعد انتظار دام 20 عاما عندما حمل اللقب آخر مرة موسم 2004-2005.

وفي المباراة الثانية نجح حطين في احتلال المركز الثالث بفوزه على الوحدة 3-صفر لمصطفى جنيد (55) وجابر خطاب (61) وعدي حسون (73).

ورفع حطين رصيده إلى 7 نقاط خلف الكرامة بفارق الأهداف، مقابل 5 نقاط للوحدة في المركز الرابع.



الترتيب النهائي لـ"البلاي أوف"

1- أهلي حلب 9 نقاط

2- الكرامة 7

3 - حطين 7

4- الوحدة 5