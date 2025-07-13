الامارات | بطل جديد لكأس العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا زاخو ودهوك الى المباراة النهائية لكأس العراق في كرة القدم، السبت، بعد تغلبهما على الشرطة، حامل لقب الموسم الماضي، ووصيفه القوة الجوية.

وستشهد النسخة الـ32 من كأس العراق ولادة بطلٍ جديد يتوج للمرة الأولى، اذ لم يسبق لفريقي زاخو ودهوك من قبل أن توجا بلقب الكأس في وقت يعد الزوراء صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب البطولة لـ (16) مرة.

وجاء فوز دهوك على القوة الجوية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، فيما تمكن زاخو من إقصاء الشرطة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي من المباراة بالتعادل من دون اهداف.