شكرا لقرائتكم خبر عن راحة ثلاثة أيام لأحمد الجفالى من تدريبات الزمالك لحين تحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل التونسى أحمد الجفالى لاعب الزمالك على راحة لمدة ثلاثة أيام لحين تحديد مصيره مع الفريق، والبحث عن عرض احترافى له على سبيل الإعارة.

ويسعى جون إدوارد المدير الرياضى بنادى الزمالك البحث عن عقود انتقال لجميع اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق للاستفادة منهم ماليا، خاصة بعدما أكد المسئولون أنه لن تتم الموافقة على رحيل أي لاعب إلا بعد الحصول على مقابل مادى.

وخرج من معسكر الزمالك المقام حاليا في العاصمة الإدارية كل من سيد نيمار الذى أتم انتقاله إلى البنك الأهلي ومصطفى شلبى الذى اقترب كثيرا أيضا من إتمام انتقاله للبنك الأهلى، ومهاب ياسر الذى يفاضل حاليا بين أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.

ورفض البلجيكى يانيك فيريرا ضم أي لاعب لمعسكر الفريق المقام حاليا بالعاصمة الإدارية، دون أن يكون من اللاعبين المتواجدين معه في القائمة خلال الموسم الجديد من أجل زيادة التركيز مع قائمة الفريق.