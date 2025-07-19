شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات ودية تنتظر الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاسماعيلى لخوض 4 وديات لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

وكشف الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مواعيد مبارياته في شهر يوليو استعدادًا للموسم الجديد، والتي جاءت كما يلي:

- دكرنس، يوم الإثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الإثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء القرعة، خلال الأسبوع المقبل

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية، استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.