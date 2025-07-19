شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مُزاحمة بيراميدز فى صفقة مصطفى محمد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي مُزاحمة بيراميدز فى صفقة مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني ونادي نانت الفرنسي، واستقروا على إغلاق ملف التفاوض مع اللاعب بعدما تم "جس نبضه" مؤخراً، وقال إنه لا يرغب فى العودة للدوري المصري حالياً.

ورغم تداول تقارير قوية تُفيد بأن نادي بيراميدز دخل فى مفاوضات قوية مع مصطفى محمد للتعاقد معه حالياً، إلا أن إدارة الأهلي لم تُفكر فى ضم مهاجم منتخب مصر بعدما أغلقت باب التفاوض معه.

ويبحث الأهلي عن مهاجم لتدعيم صفوفه بعدما أصبحت أيام وسام أبو علي فى الفريق معدودة، بسبب رغبته في الرحيل للعب في الدوري الأمريكي، كما يسعى بيراميدز لتدعيم هجومه، فبدأ التفكير فى ضم مصطفى محمد الذي أوشك هو الآخر على الرحيل من نادي نانت الفرنسي.

على صعيد متصل، كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي مصطفى محمد أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز حال قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك فى ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد يُقدر علاقته القوية بجماهير الزمالك، ناديه السابق، ولا يرغب فى خسارة حب واحترام الجماهير البيضاء له، وهو ما يجعله رافضًا لفكرة الانتقال إلى الأهلي رغم قوة العرض المُقدم من النادي الأحمر.

وأشار إلى أن العرض المالي المقدم من بيراميدز مغرٍ للغاية، ويُعد من العوامل الأساسية التي تدفع اللاعب للتفكير الجاد في خوض تجربة جديدة داخل مصر مع الفريق السماوي، خاصة مع رغبته في الحفاظ على صورته الإيجابية أمام جمهور الزمالك.