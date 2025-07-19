شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يقترب من حرس الحدود لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد بيومى ، لاعب الإسماعيلى السابق، من الانتقال لصفوف حرس الحدود لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الدراويش بنهاية الموسم المنقضى.

وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي فى المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" فى مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.

محمد بيومى يعلن الرحيل

وكتب محمد بيومى عبر حسابه معلنا رحيله فى وقت سابق: "شكراً النادى الإسماعيلى شكراً جمهور النادى الإسماعيلى الوفى شكراً جميع الأجهزة الفنية الذى تعاملت معهم على مدار جميع السنوات سواء فى قطاع الناشئين أو الفريق الأول بتمنى لهم التوفيق فى خطواتهم المقبله وكان لى كامل الشرف بالتعامل معهم جميعاً شكراً للجهاز الفنى والادارى والطبى وعمال النادى الأوفياء على الدعم والمساندة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب شكراً جمهور النادى الإسماعيلى على الدعم والمساندة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب".

وتابع: "كان لى كامل الشرف بارتداء شارة قیادة هذا النادى الكبير وستظل وسام على صدرى إلى الأبد 17 عاماً داخل هذا الكيان العظيم بتمنى من كل قلبى التوفيق للنادى الإسماعيلى فى السنوات القادمه واتمنى من الله أن يعود هذا الكيان لمكانته الطبيعية كما تعودنا".

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يعانى حاليا من إيقاف القيد لفترة تأديبية بسبب كثر الشكاوى من اللاعبين، واتجه حاليا لتجديد عقود اللاعبين المنتهى عقودهم، ونجح فى تجديد عقد عبد الله جمال حارس الدراويش الشاب ومحمد حسن لاعب خط الوسط والحارس أحمد عادل عبد المنعم، فى حين رحيل كل من عماد حمدى وكمال السيد إلى مودرن سبورت، وعبد الله السعيد إلى الجونة.