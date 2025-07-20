شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى باليابان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 10:49 ص

تأهلت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى إلى بطولة العالم التى ستقام بطوكيو باليابان العام الجاري، فى إنجاز تاريخي يضاف إلى مسيرتها.

وتأهلت بسنت حميدة فى سباق 400 متر عدو برقم قياسي مصرى 50.53 كأول مصرية تحقق التأهل المباشر، وذلك من خلال الجولة القارية الفضية لملتقيات ألعاب القوى العالمية التى تقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتى شارك فيها أبطال العالم والأولمبياد.

وحرصت بسنت على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى على دعمها المستمر فى مختلف البطولات، كما عبرت عن سعادتها بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وتوجت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى، بالمركز الأول وذهبية ملتقي بريشيا بإيطاليا فى منافسات سباق 200 متر عدو سيدات برقم ملتقي جديد 22.91 ث لتتوالى إنجازات ألعاب القوى المصرية.

واستطاع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة وضع خطط واستراتيجيات عمل منذ البداية من أجل تعظيم الفوائد والانجازات واعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليا فى المحافل القارية و الدولية.

وتوجت بسنت حميدة أيضا بذهبية ملتقى لوكا الدولى الذى أقيم بايطاليا فى سباق 400 متر عدو الشهر الماضى، ومن قبلها توجت ببرونزية سباق 100 متر عدو سيدات في ملتقى كيب كينو كلاسيك بكينيا الذى أقيم الشهر الماضى بعد أن حققت زمن 11.49 ثانية.وسط دعم ومساندة من مجلس إدارة اتحاد اللعبة.