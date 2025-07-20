شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينهى إجراءات السفر لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، فى الساعات الجارية، إجراءات سفره لأمريكا للالتحاق بفريقه الجديد كولومبوس كرو بعد إتمام مفاوضات رحيله عن القلعة الحمراء.

صفقة انتقال وسام أبو على الدوري الأمريكى تساوى 7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.

واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.

وحال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة، سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله فى صدارة الصفقات الأعلى قيمة في تاريخ "القلعة الحمراء".

الأهلي يتمسك بـ10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

وسبق أن حدد النادي الأهلي مبلغ 10 ملايين دولار نظير التفريط فى خدمات وسام أبو علي، ثم أبدى مرونة أن يكون جزء من المبلغ في صورة إضافات مع الحصول على 15% من نسبة إعادة البيع.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من الدوري السويدي، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول، وظهر بصورة ملفتة في كأس العالم للأندية بعدما أحرز هاتريك (3 أهداف) أمام بورتو في ختام دور المجموعات.