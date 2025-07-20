شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اليوم الأخير لـ وسام أبو علي فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو الأهلي حالياً الرتوش النهائية على عملية بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ويستعد مسئولو المارد الأحمر لإسدال الستار على هذه الصفقة التي استحوذت على اهتمام قطاع كبير من كرة القدم المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هى تفاصيل صفقة بيع وسام أبو على للدوري الأمريكى؟

ج: الأهلي اتفق مع النادي الأمريكي على انتقال وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار، يتم تسديدها على دُفعتين؛ الأولى يتم تسديدها بمجرد توقيع العقود وإتمام الصفقة وتبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الدُفعة الثانية والأخيرة 2 مليون دولار ويتم تسديدها خلال يناير المقبل.

ووفقاً للاتفاق ذاته، يحصل الأهلي على إعادة بيع بنسبة 15% حال بيع اللاعب لأي نادٍ مُستقبلاً، بجانب امتيازات أخرى يحصل عليها الأهلي مُرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف وتبلغ 2 مليون دولار إضافية كحوافز (بونص) مُقسمة كالتالي: مليون دولار حال تسجيل اللاعب 10 أهداف أو أكثر، ومليون دولار حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا أو أكثر.

س: ماذا فعل وسام أبو علي فى ظهوره الأخير اليوم فى التتش؟

ج: ظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي في النادي صباح اليوم، الأحد، وخاض تدريبات مُنفردة تنفيذاً لتعليمات الجهاز الفني ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي، بعد استبعاد اللاعب من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس.

ويأتي ظهور وسام في التتش اليوم بعد الحصول على راحة يومي الجمعة والسبت، وفقاً للبرنامج الذي سبق وتم وضعه للاعب.

وحسب تأكيدات مصدر لـ"الخليج 365"، فإن وسام ظهر فى التتش اليوم، وأدى تدريبات تأهيلية، كما استكمل القياسات البدنية التي رفض خوضها منذ أيام اعتراضاً على رفض الأهلي العروض التي وصلت له مؤخراً من أندية خارجية.

س: ماهى أرباح نادى سيريوس السويدي من بيع وسام أبو على؟

ج: سيحصل نادي سيريوس السويدي، الذي انتقل منه وسام للأهلي في يناير 2024، على 10٪ من قيمة إعادة البيع، ما يعادل 750 ألف دولار.

س: ماذا قدم وسام أبو على مع الأهلى؟

ج: شارك اللاعب، صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول، وظهر بصورة ملفتة في كأس العالم للأندية بعدما أحرز هاتريك (3 أهداف) أمام بورتو في ختام دور المجموعات.

س: لماذا غاب وسام أبو على عن معسكر الأهلى فى تونس؟

ج: قرر محمد يوسف المدير الرياضى فى الأهلي، بالتشاور مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، استبعاد وسام من معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس على خلفية عدم التزم اللاعب بإجراء القياسات البدنية مع عودة الفريق للتدريبات الإثنين الماضي استعداداً للموسم الجديد، كما رفض إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته ليتم استبعاده من المعسكر وتغريمه مالياً.