شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع جون إيبوكا لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، اجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيرى "جـون إيبوكا" مواليد 1996 28 عاما ) ، قادما من النادى المصري البورسعيدى.

يُذكر أن إيبوكا قدم مستويات أكثر من رائعة خلال مسيرته في الدوري المصرى ، حيث برز كأحد المهاجمين الأجانب المميزين في السنواتالأخيرة، خاصة خلال فترته مع ناديى إنبى وسيراميكا.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين بحضور محمد سلامة، وذلك بعد إشادة أحمد سامي المدير الفني للفريق الذي أثنى على إمكاناته الفنية والبدنية، مؤكدا أن إيبوكا سيكون إضافة هجومية قوية لزعيم الثغر في الموسم الجديد، بفضل خبراته التهديفية في الدوري المصري.

وكان الخليج 365 قد أكد أن مسئولي نادى الاتحاد السكندري قد توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي على ضم النيجيري جون ايبوكا مهاجم المصري البورسعيدي لمدة موسمين قادمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباط اللاعب مع النادي البورسعيدي.

وخرج جون ايبوكا من حسابات الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، وهو ما دفع مسئولي نادي الاتحاد السكندري للتفاوض معه، من أجل تدعيم هجوم زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ويواصل نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع السباعي أحمد محمود ومحمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمد سامي واسحاق سافيور.

ودخل خالد صبحي مدافع المصري حسابات نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه في الصيف الجاري، تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ويتفاوض نادي الاتحاد مع المصري لمعرفة موقفهم من التخلي عن خدمات خالد صبحي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لسد العجز في مركز الدفاع بصفوف زعيم الثغر.