شكرا لقرائتكم خبر عن عائقان يعطلان مفاوضات الأهلى مع يزن النعيمات لتعويض رحيل وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

دخل الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري ومنتخب النشامي دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه في الصيف الجاري، وتعويض الرحيل المحتمل للفلسطيني وسام أبو علي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد إصرار اللاعب على الرحيل وتوصل الإدارة لاتفاق على بيعه لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

ورغم اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الأردني يزن النعيمات، ولكن يوجد أكثر من عائق يعطل المفاوضات مع مهاجم العربي القطري، أولها أن قائمة اللاعبين الأجانب مكتملة في صفوف الأهلي، وحال قدومه سيتعين عليه التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته، والثاني هو الراتب العالي الذي يحصل عليه النعيمات في قطر والذي يبلغ قيمته 3 ملايين دولار، وهو ما يفوق سقف التعاقدات في القلعة حمراء، باعتبار أن الحد الأقصى لرواتب اللاعبين الأجانب لا يتخطى نصف الراتب الذي يحصل عليه مهاجم الأردن مع ناديه القطري.

ويحتاج الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب القيد الصيفي، في ظل عدم وجد مهاجمين بخلاف الثنائي نيتس جراديشار ومحمد شريف في صفوف الفريق.

في سياق آخر، تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكدوا خلالها أن سداد باقي مستحقات الأهلي من مشاركته فى كأس العالم للأندية الأخيرة سيكون فى شهر أغسطس المقبل.

وأكد مسئولو فيفا لنظرائهم في الأهلي أن الإدارة التنفيذية فى الاتحاد الدولي لكرة القدم تقوم حالياً بمُراجعة مستحقات الأهلي، وخصم نسبة الضرائب، على أن تقوم بإرسال باقي مستحقات الأهلي فى أغسطس المقبل.

ويتبقى للأهلي ما يقرب من 600 ألف دولار لدى فيفا، وذلك قبل نسبة الضرائب المُستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وانتعشت خزينة الأهلي بمبلغ 3 ملايين دولار من "فيفا"، يمثل الدفعة قبل الأخيرة من مكافأة مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية التي أسدل الستار عليها فى أمريكا.

وتبلغ مكافأة الأهلي نظير مشاركته فى كأس العالم للأندية 11 مليوناً و500 ألف دولار، مُقسّمة إلى 9 ملايين و500 ألف دولار مكافأة المشاركة فى البطولة بنظامها الجديد، بجانب مليوني دولار بعد التعادل في مباراتي إنتر ميامي وبورتو.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.

وحصل الأهلي على 7 ملايين و900 ألف دولار، ثم حصل على 3 ملايين دولار ليصل إجمالي ما حصل عليه النادي إلى 10 ملايين و900 ألف دولار، وتتبقي له 600 ألف دولار فقط سيقوم "فيفا" بتسديدها للأهلي بعد خصم نسبة الضرائب المفروضة على هذه المكافأة حسب القوانين الأمريكية.

وتعاقد الأهلي مع أحد مكاتب المحاسبة الأمريكية التي تعمل في هذا مجال الضرائب من أجل تقديم أوراق ومستندات تُقلل من نسبة الضرائب المفروضة على الأهلي، والتي تتراوح بين 21 و30%.

ولم تتكبد إدارة الأهلي مبالغ طائلة نظير الاستعانة بهذا المكتب، فلم تتجاوز تكلفته ثمانية آلاف دولار، وهو مبلغ زهيد للغاية مُقارنة بالدور الكبير الذي سيلعبه في تخفيض الضرائب المفروضة على مكافأة الأهلي فى هذه البطولة، وقدّم الأهلي خلال الأيام الماضية إقرارين ضريبيين لمسئولى ولايتي ميامي ونيوجيرسي عن المصاريف التي تم إنفاقها على بعثة الفريق خلال تواجده في كل ولاية.

ويترقب الأهلي صدور القرار النهائي الخاص بالضرائب، ويتوقع مسئولو القلعة الحمراء أن تكون هذه الضرائب قليلة بدليل نجاح النادي في استلام أكثر من 95% من قيمة المكافآة حتى الآن، ويترقب النادي حصوله على باقي المبلغ (600 ألف دولار) أو خصم مبلغ لا يتعدى 100 ألف دولار ضرائب على هذه المكافأة، لأن النادي قدم مستندات قوية ومصاريف كثيرة تم إنفاقها على البعثة خلال مشاركتها في البطولة، وهو ما يدعم موقف النادي لأن "فيفا" يحسب قيمة الضرائب على المبلغ المُتبقي من إجمالي المصروفات وليس على إجمالي مكافآت النادي من المشاركة في البطولة.

في حين تكبدت أندية أخرى شاركت في البطولة مبالغ طائلة بسبب الضرائب أبرزها العين الإماراتي الذي تم خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من المكافأة الخاصة به حسب تأكيدات صحيف الإمارات اليوم، وحصد العين مكافأة 11.5 مليون دولار بواقع 9.5 مليون نظير المشاركة و2 مليون دولار نتيجة الفوز على الوداد المغربي.

وأكدت صحفية الإمارات اليوم أن فيفا سيخصم من مكافآة العين نحو 4 ملايين و485 ألف دولار بسبب الضرائب الأمريكية، وأوضحت الصحيفة أن المكافأة المالية للنادي الإماراتي أصبحت 7 ملايين و15 ألف دولار بدلا من 11.5 مليون دولار.