شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة فعالة للطب الرياضى بالشرطة في كأس العالم لناشئ الأسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة العالم للناشئين والناشئات للاسكواش التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يوليو وحتى أول أغسطس المقبل، مشاركة فعالة للطب الرياضى بمستشفيات الشرطة نال أشادة وفود البعثات المشاركة في المنافسات.

ويحظى جانب الرعاية الطبية في بطولة العالم للاسكواش باهتمام كبير خاصة بعد تولى منظومة الطب الرياضى بمستشفيات هيئة الشرطة الرعاية للبطولة حيث تواجد عدد كبير من الأطباء في كافة التخصصات بالملاعب بشكل ملفت للانظار.

وقام المشرف العام لمنظومة الطب الرياضي بمستشفيات هيئة الشرطة، لواء دكتور صلاح عاشور، بتوجيه تعليمات وتوجيهات مساعد أول الوزير لقطاع الخدمات الطبية لواء دكتور سعيد النجار بالمشاركة الطبية الفعالة لجميع الفعاليات الرياضية العالمية المقامة على أرض مصر.

ومثل مصر فى منافسات فردى الناشئين كل من : محمد زكريا "حامل لقب النسخة الماضية"، مروان عسل، إياد داوود، آدم حول، سيف الدين الرفاعي، وأدهم رشدي.



فريق الطب الرياضى بالشرطة



فريق الطب الرياضى بالشرطة 2

في منافسات السيدات تشارك كل من :أمينة عرفي "حامل لقب النسخة الماضية"، ندين الحمامي، جنى جلال، مليكة تيمور، سهيلة حازم، ورقية سالم.يحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا صاحب الـ 17 عاماً والمصنف رقم 14 على العالم، لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية عن النسخة الماضية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019 . أمينة عرفي بطلة النسخة الأخيرةكما تحمل البطلة الصاعدة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة على العالم حالياً، بلقب الناشئات عن النسخة الماضية، عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5، وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر 3 نسخ