اخبار الرياضه

الامارات | جراحة في الظهر تُبعد تير شتيغن عن الملاعب

0 نشر
مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | جراحة في الظهر تُبعد تير شتيغن عن الملاعب 1/2
  • الامارات | جراحة في الظهر تُبعد تير شتيغن عن الملاعب 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة في الظهر تُبعد تير شتيغن عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات من المقرر غياب حارس الإسباني، الألماني مارك أندير تير شتيغن لأشهر عدة، وذلك بعدما أكد أنه سيخضع لجراحة أخرى في الظهر.

وقال الحارس البالغ 33 عاماً عبر منصة «إكس»: «هذا يوم صعب بالنسبة لي على المستوى الشخصي»، معلناً أنه يتوقع غيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وأضاف: «أشعر بالحزن الشديد لأنني لن أستطيع خدمة فريقي خلال تلك الفترة، لكن من حسن الحظ أن عملية إعادة التأهيل والعودة ستكون سهلة وواضحة».

وتابع: «بعد مناقشات مع الجهاز الطبي لبرشلونة وخبراء آخرين، فإن أسرع طريقة للتعافي ستكون عبر إجراء عملية جراحية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا