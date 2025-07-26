الامارات | جراحة في الظهر تُبعد تير شتيغن عن الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات من المقرر غياب حارس برشلونة الإسباني، الألماني مارك أندير تير شتيغن لأشهر عدة، وذلك بعدما أكد أنه سيخضع لجراحة أخرى في الظهر.

وقال الحارس البالغ 33 عاماً عبر منصة «إكس»: «هذا يوم صعب بالنسبة لي على المستوى الشخصي»، معلناً أنه يتوقع غيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وأضاف: «أشعر بالحزن الشديد لأنني لن أستطيع خدمة فريقي خلال تلك الفترة، لكن من حسن الحظ أن عملية إعادة التأهيل والعودة ستكون سهلة وواضحة».

وتابع: «بعد مناقشات مع الجهاز الطبي لبرشلونة وخبراء آخرين، فإن أسرع طريقة للتعافي ستكون عبر إجراء عملية جراحية».