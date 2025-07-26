شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي لـ"الخليج 365": قررنا استضافة ناشئ المنيا والان مع تفاصيل الخبر

في استجابة سريعة، أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر استضافة ناشئ النادي حسن أحمد حسن، المغترب من المنيا، بمقر النادي بالقاهرة، وذلك بعد انتشار قصة اللاعب عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف نصار فى تصريحاته، وجهت مدير قطاع الناشئين بالنادي للتواصل مع أسرة اللاعب الناشئ، وسيتم اسضافته بالنادي خلال الساعات المقبلة، وهذه العناصر نهتم بها وندعمها، وسأقابل اللاعب بنفسي بعد وصوله إلى النادي.

وكان الناشئ حسن أحمد حسن لاعب فريق 2012، أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر اللاعب من المنيا إلى القاهرة للتدرب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة للاعب.

ناشئ المنيا على طريق محمد صلاح

وأعادت قصة ناشئ المنيا كواليس قصة النجم المصري والعالمي محمد صلاح الذي بدأ مشواره بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان مضطراً في بداية مشواره إلى السفر يومياً من الغربية إلى القاهرة وذلك للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض مسيرته الاحترافية المميزة مع نادي ليفربول الانجليزي ويحطم الأرقام القياسية.

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.