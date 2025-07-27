شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى يترك معسكر بيراميدز فى تركيا ويعود إلى المغرب.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويلتقي بيراميدز مع تراكتور بطل إيران في السادسة من مساء الإثنين على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "إزميت" في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد.

وأوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعدما زرق بمولود جديد خلال وجوده بالمعسكر، ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

وأشار هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم 1 أغسطس تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.

وأقيمت اليوم قرعة الدورى الممتاز لموسم 2025 – 2026 لتحديد مباريات المسابقة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وقد حددت القرعة مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ20 على أن تقام بملعب الدفاع الجوى بتاريخ الأول من مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى التاسعة والنصف مساء طبقا للتوقيت الشتوى الذى حددته رابطة الأندية، من أجل خوض المباريات فى جو صحى لإراحة كل أطراف المنظومة الرياضية.



وجاءت مواجهات الزمالك خلال الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه القرعة، كالتالى:

الجولة الأولى: الزمالك وسيراميكا

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: الزمالك ومودرن سبورت

الجولة الرابعة: الزمالك وفاركو

الجولة الخامسة: الزمالك ووادى دجلة

الجولة السادسة: الزمالك والمصرى

الجولة السابعة: الزمالك والإسماعيلى

الجولة الثامنة: الزمالك والجونة

الجولة التاسعة: الزمالك والأهلى

الجولة العاشرة: الزمالك والمحلة

الجولة الحادية عشرة: الزمالك "باى" ــ راحة من المباريات

الجولة الثانية عشرة: الزمالك والبنك الأهلى

الجولة الثالثة عشرة: الزمالك وطلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة عشرة: الزمالك وإنبى

الجولة السادسة عشرة: الزمالك وبتروجت

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة: الزمالك وحرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة: الزمالك وزد إف سى

الجولة العشرون: الزمالك وبيراميدز

الجول الحادية والعشرون: الزمالك والاتحاد السكندرى.