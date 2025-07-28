شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المقاولون فى المرحلة الأولى بالدوري موسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 ، حيث تلقى نادي المقاولون العرب خطابا بمواعيد مباريات الفريق من الجولة الأولى حتى نهاية المرحلة الأولى.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب كالتالي..

مواعيد مباريات المقاولون في الدور الأول بالدوري الممتاز

الجولة الأولي : المقاولون العرب ضد زد.. السبت 9 أغسطس 2025- الساعة 5 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الثانية : الزمالك ضد المقاولون العرب.. السبت 16 أغسطس 2025- الساعة 8 مساء- ستاد القاهرة

الجولة الثالثة : المقاولون العرب ضد حرس الحدود.. الخميس 21 أغسطس 2025 - الساعة 5 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الرابعة : بتروجت ضد المقاولون العرب.. الاثنين 25 أغسطس 2025- الساعة 8 مساء - ستاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا.. الجمعة 29 أغسطس 2025 - الساعة 5 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة السادسة : غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. السبت 13 سبتمبر 2025- الساعة 5 مساء - ستاد غزل المحلة

الجولة السابعة : المقاولون العرب ضد فاركو.. الاربعاء 17 سبتمبر 2025- الساعة 5 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة الثامنة : طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - الساعة 8 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الجولة التاسعة : المقاولون العرب ضد كهرباء الاسماعيلية.. السبت 27 سبتمبر 2025 - الساعة 5 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة العاشرة : الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب.. الجمعة 3 أكتوبر 2025 - الساعة 8 مساء - ستاد الإسكندرية

الجولة 11 : المقاولون ضد إنبي.. الجمعة 17 اكتوبر 2025 - الساعة 8 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 12 : مودرن سبورت ضد المقاولون العرب.. السبت 25 أكتوبر 2025- الساعة 8 مساء - ستاد القاهرة

الجولة 13 : المقاولون العرب ضد سموحة.. الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - الساعة 8 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 14 : بيراميدز ضد المقاولون العرب.. الثلاثاء 25 نوفمبر 2025- الساعة 5 مساء - ستاد 30 يونيو

الجولة 15 : الاسماعيلي ضد المقاولون العرب.. الخميس 22 يناير 2026 - الساعة 8 مساء - ستاد الإسماعيلية

الجولة 16 : المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.. الجمعة 30 يناير 2026 - الساعة 8 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب)

الجولة 17 : وادي دجلة ضد المقاولون العرب.. الخميس 5 فبراير 2026 - الساعة 8 مساء - ستاد السلام

الجولة 18 : المقاولون العرب ضد المصري.. الخميس 29 فبراير 2026 - الساعة 9:30 مساء - ستاد السويس الجديد

الجولة 19 : الجونة ضد المقاولون العرب.. الاثنين 23 فبراير 2026 - الساعة 9:30 مساء - ستاد خالد بشارة

الجولة 20 : المقاولون العرب راحة

الجولة 21 : المقاولون العرب ضد الأهلي.. الخميس 5 مارس 2026 - الساعة 9:30 مساء - ستاد عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب).