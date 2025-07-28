شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 7 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 7 / 2025 العديد من الأخبار المهمة، منها: تعاقد بيراميدز مع ايفرتون دا سيلفا وإعلان تعاقد الزمالك مع عبد الحميد معالي، ومفاوضات من فاركو لضم محمد عبد الله من الأهلي.

رتوش بسيطة تفصل الأهلى عن إتمام إجراءات بيع كوكا إلى قاسم باشا التركى

يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر، وإنهاء إجراءات بيع اللاعب إلى النادي التركي.

بيراميدز يهزم تراكتور بطل إيران 2 - 1 فى ختام معسكر تركيا

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الأوروبي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بالفوز على فريق تراكتور بطل الدوري الإيراني بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

سموحة يضم مهاجم تشيلسي الغاني مقابل 50 ألف دولار

نجح مسئولو نادي سموحة في ضم النيجيري ستيفان امانوكو مهاجم تشيلسي الغاني لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوف الموج الأزرق في الموسم الجديد 2025 / 2026.

عبد الحميد معالي ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

فاركو يفاوض الأهلي لاستعارة محمد عبد الله

دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

الأهلي يعلن تعيين القبرصي جافريل مديرًا فنيًّا لرجال السلة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين.

بيراميدز يعلن رسمياً التعاقد مع البرازيلي إيفرتون داسيلفا

نجحت إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي المتميز إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق بطل قارة أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صدام جديد بين زيزو والزمالك بعيداً عن القضايا.. اعرف التفاصيل

صدام جديد يجمع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلى، مع الزمالك فريقه السابق خلال سبتمبر المقبل، وبالتحديد يوم 29 سبتمبر باستاد القاهرة، عندما تقام مباراة القمة المقرر أن تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.