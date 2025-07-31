شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لـ"مصطفى شلبى" عقب انتقاله الى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

وجه نادى الزمالك رسالة شكر الى لاعبه السابق مصطفى شلبى عقب أنتقاله الى فريق البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتضمنت " شكرًا مصطفى شلبي، وبالتوفيق فيما هو قادم".

وكان مصطفى شلبي قد إنضم رسميًا إلى معسكر فريق البنك الأهلي المقام حاليًا في الإسكندرية، وذلك بعد إنهاء علاقته بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب وصل بالفعل إلى مقر المعسكر تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، ليبدأ رحلة جديدة مع فريقه الجديد في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن انضمام مصطفى شلبي لمعسكر البنك الأهلي جاء في توقيت مهم، من أجل الرد على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن رفض اللاعب الانضمام إلى المعسكر، بدعوى وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى نادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن اللاعب أغلق تمامًا ملف القلعة البيضاء، مفضلًا التركيز في المرحلة المقبلة مع ناديه الجديد، خاصة مع رغبته في إثبات نفسه وتقديم مستويات قوية خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان شلبي قد أنهى ارتباطه بالزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتفاق نهائي بين الطرفين، ليصبح حرًا في التوقيع لأي نادٍ، قبل أن ينجح البنك الأهلي في الحصول على توقيعه لتعزيز خط هجوم الفريق.

وتسعى إدارة البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، فى ظل الطموحات الكبيرة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.