شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ الخليج 365.. المقاولون العرب يعلن ضم عمر الوحش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح ضم عمر الوحش لاعب خط الوسط قادما من فريق الاتحاد السكندري وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووقع اللاعب على العقد بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة ، وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني.

وكان ”الخليج 365” قد إنفرد يوم 17 يوليو الجاري بمفاوضات المقاولون العرب مع عمر الوحش قبل أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:

ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم

- اسلام جابر

- عمر الوحش



من جانبه، شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد وأداء الفريق خلال المباريات الودية.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين، لتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية المصرية تتويجا بالبطولات .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى بملعب النادي بالجبل الأخضر استعدادا للموسم الجديد 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين وذلك قبل معسكره بالإسكندرية بالمرحلة الثانية لفترة الإعداد