شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخسر من الإسماعيلي 2-1 وديًا استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سموحة أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الخميس، في ختام التحضيرات لمسابقة الدوري المصري الذى ينطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

وخاض فريق سموحة 6 وديات حقق خلالها الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفاز الفريق السكندري على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفاز على فريق سبورتنج برباعية نظيفة، قبل أن يلاقي المجد السكندري أمس، ويخسر من الإسماعيلي اليوم.

بينما خاض الدراويش حتى الآن 7 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد، والفوز على سموحة.

وقدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، في وقت سابق، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.