شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بتروجت ومنتخب الشباب مساء الأحد المقبل استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء الأحد المقبل مباراتين وديتين لبطولة الدوري الممتاز التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل ، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع بتروجت في السادسة مساء الأحد الموافق 3 أغسطس المقبل على أن يواجه منتخب الشباب فى ودية أخرى في التاسعة مساءً من نفس اليوم.

وينوي الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للأهلي، تجربة جميع لاعبي الفريق في الوديتين على أن يمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة في قطاع الناشئين تمهيداً للإستعانة ببعضهم مع الفريق خلال الفترة المقبل.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تديرباته مساء غداً، الجمعة، على ملعب التتش بعد الراحة التي حصل عليها اليوم بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق مؤخراً حيث خاض المارد الأحمر تدريبات يومية بجانب مباراة ودية بعد العودة من معسكر تونس مُباشرة دون الحصول على راحة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر الاحد الماضي بعد خوض معسكر خارجي في تونس استمر قرابة العشرة أيام خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين إنتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

وخاض الأهلي تدريبات يومية على ملعب التتش يوم الاثنين ثم خاض مباراة ودية أمام إنبي مساء الثلاثاء الماضي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدي أفشة وتريزيجيه من ضربة جزاء قبل أن يواصل تدريباته أمس ثم يحصل على راحة اليوم.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام بتروجت مع محاولات بخوض ودية أخرى في نفس اليوم أمام حرس الحدود بعد ودية بتروجت مُباشرة ، ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو إقامة مباراتين وديتين في نفس اليوم من أجل تجربة أكبر عدد من اللاعبين خاصة الشباب.

ويستهل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقب الدوري.